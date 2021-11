Inaugura la nuova Stagione del Teatro Giustiniano Villa

Domenica 14 novembre alle 18.30 inaugura “Cadere non è un dramma” la nuova stagione teatrale Teatro Giustiniano Villa di San Clemente con lo spettacolo Shakespearology, in scena Woody Neri scrittura Daniele Villa- produzione Sotterraneo-sostegno Regione Toscana, Mibact- residenze artistiche Centrale Fies_art work space, CapoTrave/Kilowatt, Tram–Attodue, Ass. Teatrale Pistoiese.

Il Teatro torna in sala coi migliori auspìci con una stagione teatrale dedicata al più grande teatrante di tutti i tempi, maestro della costruzione drammaturgica, della scrittura del personaggio, della direzione degli attori, della creazione di una relazione con lo spettatore: William Shakespeare! Lo porta in scena con caustica leggerezza. il Sotterraneo, una delle realtà teatrali nazionali più apprezzate.

Shakespearology è un one-man-show che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo. Il collettivo artistico Teatro Sotterraneo, nato nel 2005 a Firenze, è tra le più importanti e premiate realtà del teatro contemporaneo e spazia dalla ricerca sui classici alla scrittura originale, facendosi applaudire in italia e all’estero.

Biglietti: Intero 12,00€ Ridotto e residenti San Clemente 10,00€ Abbonamento: 4 spettacoli a scelta € 40,00 (escluso spettacolo di Pre-capodanno). Biglietteria: biglietti in vendita un'ora prima dell'inizio dello spettacolo presso la cassa del Teatro. Accesso regolato dal possesso di Green pass e dalle vigenti norme di prevenzione anti Covid-19.