L'estate del Museo Sapignoli è all'insegna della lettura, con gli autori del territorio

L'estate del Parco del Museo Mulino Storico Sapignoli è all'insegna della lettura. Dopo il successo di pubblico delle precedenti edizioni, nella giornata di martedì 25 giungo "si alza il sipario" sulla rassegna di incontri con l’autore, giunta quest’anno alla sua 5° Edizione, che porta all’attenzione del pubblico autori locali

alle prese con la presentazione delle loro ultime fatiche letterarie nella suggestiva cornice verdeggiante della struttura di Poggio Torriana.

Ad aprire la rassegna (martedì 25 giugno) sarà Gualtiero Gori curatore dei CD dell’Uva Grisa “Alzati su

belin che il giorno è chiaro” e “Il Veglione di Sant’Apollonia” (Nota Music, 2004) con l’incontro dal titolo “”. Partendo dai brani musicali contenuti nei due CD, l’incontro porrà la sua attenzione sui luoghi e le occasioni della pratica sociale del ballo negli ambienti popolari romagnoli, in particolare nel periodo di Canevale con particolare riguardo per le danze arcaiche che hanno caratterizzato per lungo tempo le relazioni sociali, il divertimento e i rituali festivi nelle nostre campagne. Dialoga con l’autore Giorgio Sapigni; suona e balla l'Uva Grisa.

Martedì 9 luglio sarà la volta di due giovani poetesse: Clery Celeste, di Forlì, che presenterà “Salvare il

necessario" (Pietrevive, 2023) e Ilaria Amodio, milanese di nascita e residente nel riminese, che presenterà la sua opera prima “Foglia e radice” (peQuod, 2024). Celeste e Amodio, già note agli amanti della poesia per via della partecipazione a incontri pubblici e per i riconoscimenti ottenuti, dialogheranno tra loro sulle note musicali del pianista Andrés Langer Eduardo.

Proseguendo, martedì 16 luglio sarà il riminese Marco Montemaggi a presentare la sua prima opera poetica: “Parole di ritorno” (Olidee, 2024) in dialogo con il poeta Giancarlo Sissa, autore della prefazione e della performer Alessandra Gabriela Baldoni con l’accompagnamento musicale della band “Gli orsi”.

Montemaggi è ideatore e curatore di musei per importanti marchi del Made in Italy e docente di cultura d’impresa in prestigiose accademie internazionali. Da sempre in viaggio per lavoro, riconosce come sue patrie natie la Romagna il Chile, luogo di contatto con la sua anima più profonda.

A chiudere la rassegna, martedì 6 agosto, saranno Pierangelo Giacomoni con “La valigia dei ricordi” e

Teresa Campidelli con “Ricordi sottratti all’oblio” (Ponte Vecchio, 2024). Giacomoni, nato a Rimini ma

da tempo residente nel territorio comunale, ha già all’attivo alcune pubblicazioni di poesie e raccolte di

memorie locali. Campidelli, nata a Santo Marino di Poggio Torriana, è attualmente residente a Forlì dove

svolge la professione di pedagogista di servizi educativi per l’infanzia.

L’ingresso alle serate è gratuito, inizio incontri: ore 21:00

La rassegna “Incontri con l’autore” é un progetto del Comune di Poggio Torriana e si svolge in collaborazione con le Associazioni: Gli Amici del Mulino Sapignoli, Quotianacom, Ora d’Aria APS