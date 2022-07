A "Incontri con l'autore", Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni raccontano la Valmarecchia

Proseguono gli incontri della rassegna estiva “Incontri con l’Autore” presso il Parco del Museo e Biblioteca Mulino Sapignoli a Poggio Torriana.

Martedì 12 luglio dalle ore 20:45, saranno graditi ospiti gli autori Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni alle prese con la presentazione di “Zolfo e carbone, storie di vita: la tragedia dimenticata di Arsia e la Valmarecchia, 1937-1940” (Società di studi storici per il Montefeltro, 2020).

Già insegnanti di storia e filosofia, attualmente ricercatori e autori di opere a carattere storico e di narrativa, Maggioli e Mazzoni ripercorrono le vicende e le tragedie vissute negli anni Trenta del secolo scorso da diversi nuclei famigliari della Valmarecchia e del Montefeltro trasferitisi in terra istriana per faticare nei pozzi di carbone di Arsia/Albona. In particolare, nel distretto carbonifero istriano di Arsia, oggi Croazia, si verifica il 28 febbraio del 1940 una delle più gravi sciagure minerarie d’Europa, nella quale periscono 185 minatori. L’evento, già silenziato dal regime fascista, neppure in seguito è stato recuperato dalla memoria collettiva. Il libro, frutto di un accurato lavoro di ricerca, indaga le ragioni di questa rimozione e ricostruisce i profili biografici delle vittime del territorio emiliano-romagnolo e marchigiano.

L’ingresso agli incontri è gratuito.

La rassegna “Incontri con l’Autore” è un progetto del Comune di Poggio Torriana con la collaborazione delle associazioni: “I Fulét – Gli Amici del Mulino Sapignoli”, Ora d’Aria, Quotidianacom. Al termine delle presentazioni, verranno offerte degustazioni di eccellenze locali.