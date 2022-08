Rimini, proseguono gli appuntamenti con aperitivi in città tra arte, cocktail e musica

Orario non disponibile

Un vero successo il vernissage di mercoledì 24 agosto, in cui si è registrato il tutto esaurito per la prima serata di questa esposizione d'arte che si protrarrà fino al 14 settembre.

Un'atmosfera rilassante che stavolta mette in primo piano la cultura, nella vivace cornice della Piazzetta delle Poveracce.

Erano presenti i pittori protagonisti di questa mostra, entusiasti e felici di chiacchierare con gli intervenuti all'evento, tra cui altri pittori, amanti dell'arte e diversi passanti, che all'ora dell'aperitivo hanno scelto di sorseggiare uno spritz con un valore diverso: guardando dipinti e ascoltando musica.

I 4 pittori sono:

Andrea Esposito, ispirato dai pittori del realismo magico e dal simbolismo. E’ insegnante e autore di corsi di pittura online.

Chiara Inesia Sampaolesi pittrice, compositrice, poetessa e scrittrice, un'artista poliedrica, che trova la sua più fluida espressività pittorica nell’arte astratta.

Raniero Stefanelli, giovane e promettente, dipinge con passione e i suoi ritratti sono visibili sul profilo Instagram.

Penelope Dreams, spazia dalle ballerine classiche ai bombi, dipinge ad olio e riproduce i suoi lavori su t-shirt brillanti ed originali.

Ogni mercoledì sarà possibile degustare insieme all'aperitivo, il sushi preparato sul posto con l'accompagnamento musicale di un Dj set.

La mostra è visitabile ogni giorno negli orari di apertura del locale, fino al 14 settembre.

Ingresso gratuito