Tanti motivi di incontro nel fine settimana, tra conferenze e dibattiti

Conferenze pubbliche e dibattiti, un tuffo nella storia e il symphosium sulla musica. Riccione offre tanti buoni motivi di

incontro nel fine settimana.



Il convegno sul demanio

Sabato 4 febbraio (ore 15:30), al Palazzo del Turismo si tiene l'importante convegno “Concessioni demaniali marittime. La situazione giuridica e le prospettive attuali”. L’incontro approfondisce le questioni aperte dalla riforma del demanio marittimo: gestione delle spiagge, rinnovi delle concessioni, gare pubbliche come da Direttiva Bolkestein. Intervengono Franco Fiorenza, avvocato e consulente in materia, e Benedetta Lubrano, avvocata ed esperta in Diritto amministrativo. Il meeting sarà moderato e presentato dall’avvocato Luca Giannini. La sindaca Daniela Angelini illustrerà le conclusioni finali.



Degustazioni di vino in anfora

Domenica 5 febbraio alle 17:30, presso il Museo del Territorio, si svolge il terzo appuntamento di Archeologia del Gusto. Il ricercatore Enrico Cirelli tiene una conferenza dal titolo “Tutti a tavola. Produzione e invenzione di nuove ricette nel Mediterraneo medievale”. L'ngresso è gratuito con prenotazione tramite il Museo del Territorio, entro venerdì 3 febbraio. Dopo la conferenza i partecipanti potranno degustare vino in anfora e olio delle nostre colline, prodotti che venivano commercializzati su larga scala durante l'epoca romana.



“Symphosium - La musica al Centro”



, il talk show organizzato dell'Associazione CreArTe, condotto dalla scenografa Roberta Pontrandolfo. Gliospiti, operatori nel panorama musicale nazionale e internazionale, approfondiranno lo stato dell’arte del settore, le iniziative e le opportunità da cogliere per i territori locali e la comunità. In platea saranno presenti altri musicisti e operatori che arricchiranno il dibattito con interventi e performance. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.