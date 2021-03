"Le parolo di Boccioni" in diretta streaming per il T Mub

Venerdì 19 marzo, ore 11, per la rassegna Incontri del T Mub (Temporary Museum Umberto Boccioni) si terrà sulla pagina Facebook della Fondazione Boccioni, la quarta diretta con “Le parole di Boccioni". La diretta su facebook si svolgerà dalla sede del Museo a Morciano di Romagna con i soli relatori residenti.

Il programma prevede:

- Giuliano Cardellini illustrerà e svelerà ulteriori aspetti legati a questo Museo. In particolare, descriverà le quattro pareti che saranno aperte alla fruibilità del pubblico, previa prenotazione. Questa visita è importante per consentire una ulteriore conoscenza di Boccioni durante lo svolgimento del Tour Boccioni;

- Maria Teresa Bigi di Morciano di Romagna, è stata insegnante-educatrice, con particolare interesse per Umberto Boccioni. La Bigi darà voce ad Umberto Boccioni, leggendo integralmente il 1° capitolo dal titolo: Perché siamo Futuristi tratto dal libro “Pittura e scultura Futuriste” (Dinamismo plastico) di Umberto Boccioni.

- Orietta Binotti e Mayra Capelli relazioneranno sulla struttura, in itinere, del Tour Boccioni, per scoprire Boccioni e la Romagna.

La Fondazione sta organizzando (è già in fase avanzata) il “Tour Boccioni“, con la titolare dell‘agenzia viaggi “La Galleria del Viaggiatore” di Morciano, Orietta Binotti e con la collaborazione della ex titolare dell‘agenzia di viaggio “Il Sogno nel Cassetto” Mayra Capelli, con lo scopo di far conoscere vita e opere di Boccioni e la Romagna. Ad aprile 2021, il T Mub aprirà parzialmente al pubblico per mostrare le sue prime quattro Pareti ed il contenuto di una vetrinetta in cui sono riposti, tra le altre cose, cataloghi, documenti, manifesti, fotografie, lettere e molto altro. Il Museo T MUB si finanzia con contributi pubblici e privati, adesioni alla Fondazione e donazioni. Lo spazio temporaneo si propone di raccogliere e mostrare la documentazione relativa agli anni morcianesi e la famiglia boccioniana, anche grazie ad un concorso fotografico nazionale in via di definizione e una campagna di donazione libri e, nel contempo, di acquistare opere originali o riceverle in comodato d'uso promuovendo iniziative culturali periodiche volte a coinvolgere studiosi e artisti contemporanei. Per aderire alla Fondazione e contribuire a far vivere il museo si può visitare la pagina facebook e il sito web fondazioneboccioni.org. e si può effettuare un versamento al codice IBAN IT09S 02008 67850 000105802190.