Incontro al Tiberio per parlare dei migranti che arrivano dalla Bosnia

Venerdì 25 giugno 2021 alle ore 18 al chiostro del Cinema Teatro Tiberio in via San Giuliano, 16 a Rimini si svolgerà un incontro organizzato dall'Associazione Vite in Transito con Andrea Franchi e Lorena Fornasin, che parleranno della loro esperienza di cura, sostegno e di relazione coi migranti che arrivano a Trieste dalla rotta balcanica e dalla Bosnia.



