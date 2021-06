Incontro con libri e autori, Giuseppe Bellosi ed Eraldo Baldini presentano Dante in Romagna

Dopo il primo appuntamento dedicato alla storia locale, la tradizionale rassegna di Incontri con libri e autori organizzata dalla biblioteca comunale ‘Don Milani’ di Villa Verucchio propone il primo dei due omaggi a Dante Alighieri nell’anno delle celebrazioni del 700esimo anniversario della morte del sommo poeta. Giovedì 17 giugno alle 21.15, nella nuova location più intima ricavata in Piazza Europa a Villa Verucchio, Giuseppe Bellosi ed Eraldo Baldini presenteranno infatti il loro Dante in Romagna (Il Ponte Vecchio, 2020) in una serata moderata dal l’editore Marzio Casalini, mentre giovedì 1 luglio sarà Dante il romagnuolo di Glauco Selva a chiudere la rassegna 2021 in Piazza Malatesta a Verucchio.