Veglia in rete ospita la cantante Valeria Visconti

Recuperare il tempo antico delle veglie e metterlo in rete. Per raccontare, per raccontarsi. Per parlare di donne. Ricollegandosi alla tradizione delle veglie un gruppo di donne dà vita a “Veglie in rete: donne che si raccontano”, un ciclo di appuntamenti online giunto al VII appuntamento. Un invito per un progetto di Silvia Fabbri che vede protagonista questa sera – lunedì 26 aprile (ore 21:00) - Valeria Visconti, cantante professionista di rilevanza nazionale e docente.

Raccontarsi e condividere, può voler dire portare alla luce qualcosa custodito dentro. Valeria parlerà della sua vita artistica e non…Valeria Visconti è un cantante e flautista con conoscenze ed esperienze in ambito classico e moderno che spaziano dal Pop al Tango argentino e dal blues al canto lirico. Ha partecipato al Festival di San Remo nel 1994 e nel 1995 e inciso per alcune etichette discografiche tra cui la Fonitcetra, inoltre ha collaborato con diversi artisti italiani ( Claudio Baglioni, Luciano Pavarotti, ecc.) e professionisti nel settore didattico (dott. F. Fussi, A. Patalini, M. Spaccazocchi , L. Ermes, G. Rohmert). Attiva nella ricerca vocale con conoscenze di Counseling transpersonale, insegnante di canto e Songwriter. L’iniziativa fa parte di un progetto sociale ideato da Silvia Fabbri, laureata in architettura, oggi insegnante di yoga e fondatrice dell'associazione Anima in forma, con la collaborazione di Giancarla Ugoccioni, fotografa, docente e arte terapeuta.

L'incontro sarà online, gratuito. Il link per partecipare all’incontro con Valeria.