"Riccione 100 anni di storia”, raccontati in un'infografica per il Centenario del Comune

Sabato 17 dicembre l'auditorium del Liceo Volta Fellini “Riccione 100 anni di storia” ospiterà la presentazione dell’infografica realizzata da Famija Arciunesa grazie alla preziosa collaborazione degli studenti di grafica del Liceo Volta-Fellini e con il patrocinio del Comune di Riccione.

L'infografica è l'informazione proiettata in forma più grafica e visuale che testuale, ed è una tecnica che mette insieme la grafica ed il giornalismo.

“Riccione 100 anni di storia” ha coinvolto gli studenti delle classi 4F e 4C dell'Artistico, attraverso le loro specifiche competenze tramite un percorso didattico messo a punto dai docenti del Liceo Volta-Fellini Rita Seraghiti, Gloria Pulici, Serenella Gennari, Roberto Caldari, Roberto Furelli ed una serie di incontri con i referenti di Famija Arciunesa: Francesco Cesarini direttore della testata Famija Arciunesa, Paolo Santovito responsabile grafico e Giuseppe Lo Magro consulente per i riferimenti storici.

L’infografica “Riccione 100 anni di storia” è un lavoro inedito dalle dimensioni di 50x70 e racconta per immagini e brevi testi la storia di Riccione e i suoi personaggi con date, eventi, disegni e ritratti capaci con un colpo d’occhio di dare le principali coordinate sulle origini, lo sviluppo e la storia della Perla verde dalle origini fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il progetto sarà presentato sabato mattina alle 11:15 alla presenza della sindaca Daniela Angelini e della vicesindaca Sandra Villa.



L’infografica (manifesto 50x70 infografica con e senza cornice) sarà in vendita per le festività natalizie e il ricavato andrà in beneficenza.