La città celebra il 79° Anniversario della Liberazione: gli appuntamenti in programma

Sono diverse le iniziative che anche quest’anno sono state programmate in occasione del 25 aprile, 79° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista.

Una data che a Rimini si celebra sempre con un programma di eventi differenti, che hanno vedono come momento centrale la cerimonia prevista per giovedì 25 aprile alle ore 9:45 in piazzale Roma, al Parco Cervi. All’appuntamento per la deposizione della corona al monumento della Resistenza, si ritroveranno le autorità, le delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, degli studenti e i cittadini. Da lì partirà poi il corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove prenderanno la parola (alle ore 11 circa) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Silvia Zoli, Presidente Anpi Rimini, per l’orazione celebrativa.

Nella medesima giornata, alle ore 9:45 presso il Piazzale Cinema Settebello (via Roma), si terrà lo start di “Rimininbici”, la pedalata ecologica organizzata dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, con arrivo alle ore 11 in piazza Cavour. Nel pomeriggio, alle ore 14.00, si svolgerà inoltre l’iniziativa a cura di Anpi Rimini di deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti.

Mercoledì 24 aprile (ore 17:00) presso la Cineteca Comunale, è previsto l'incontro con Antonella Salomoni, docente di Storia Contemporanea Università di Bologna, dal titolo: “Distruggere e trasformare il passato Riflessione sulla cultura della cancellazione del passato”.

Il programma delle celebrazioni è stato realizzato in collaborazione con ANPI sezione di Rimini, l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea (ISREC) di Rimini e il Coordinamento Donne Rimini.