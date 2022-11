Le iniziative della città per la "Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza"

Indirizzo non disponibile

Domenica 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, l'Assessorato alla Scuola e alle Politiche Educative del Comune di Cattolica, organizza alcune iniziative in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale con sede a Cattolica.

Il programma:

Ore 15:30/17:00 - Piazza Roosevelt (di fronte al Comune)

Laboratorio per genitori e bambini da zero ad undici anni e i Giochi di una volta (a cura dell'educatrice perinatale: Stefania Togni)

(a cura dell'educatrice perinatale: Stefania Togni) Ore 17:30 - Centro per le Famiglia (Piazza delle Repubblica, 16)

Incontro per genitori dal titolo "Il gioco: il linguaggio segreto da decifrare" (a cura dello psicologo: Matteo Stievano)

L'evento è gratutito.

In caso di maltempo, i laboratori ed i giochi di una volta si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie di Cattolica.