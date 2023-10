Appuntamento "da paura" a Pennabilli: le iniziative per Halloween

La cittadina di Pennabilli è pronta a "stregare" cittadini e turisti con alcuni appuntamenti "da paura". Giornate ricche d’iniziative e divertimento, in occasione della notte più spaventosa dell’anno.

Si comincia domenica 29 ottobre all’Anfiteatro di Piazza Garibaldi. Dalle ore 15:30, i bambini di tutte le età potranno dilettarsi nell’intaglio delle zucche e realizzare la propria spaventosa creazione da illuminare nella notte più terrificante dell'anno. Per entrare ancor meglio nell’atmosfera, lunedì 30 ottobre, alle ore 21:00, sarà possibile seguire online “Simboli e Folklore di Ognissanti - Tradizioni del passato con Massimo Brizigotti”. La tempesta narrativa, che sarà a tema per l’occasione. Le radici della ricorrenza di Ognissanti/Halloween non sono certe, ma nella tradizione italiana di tutte le regioni, ci sono tracce e ritualità legate all’accoglienza dei defunti, alla questua di adulti e bambini e alla connessione tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Se ne parlaerà attraverso la voce dei conduttori Lorenzo Lunadei e Saul Fucili insieme all’antropologo, ricercatore e scrittore Massimo Brizigotti, con tante curiosità e riferimenti bibliografici per chi vorrà approfondire.

Ma non è tutto, poichè i brividi veri e propri avranno inizio martedì 31 ottobre: alle ore 19:00 appuntamento all’Orto dei

frutti dimenticati con “Una notte buia e tempestosa”, le storie di paura narrate da Franco Baldoni che vi catapulteranno in un mondo di spavento e magia. Dopo aver assaporato queste storie del terrore, a partire dalle ore 21:00 le strade del

centro storico si animeranno e scatterà la magia di Halloween. Il "Bar della Paura" vi aspetterà in piazza con castagne e bevande per tutti, mentre la "Discoteca degli Scheletri Viventi" animerà la serata con musica e balli spettrali.

Sarà anche il momento di Dolcetto o Scherzetto? per chi vorrà travestirsi da mostro, strega, fantasma o qualsiasi altra spaventosa creatura e divertirsi per le vie del centro storico in cerca di dolciumi e caramelle. Stupiteci con i vostri terrificanti costumi. E sempre dalle 21:00 si apriranno “Le stanze dell’orrore”, con allestimenti e animazioni pensate da Samir Belaroussi e Saul Fucili. Attraverso la genialità delle loro opere, sarete totalmente travolti nel mondo terrificante di Harry Potter, per una serata all''insegna della paura e che farà battere i denti.