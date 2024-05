Un "Inno a perdersi" tra gli "spazi indecisi" e le ricchezze culturali della Romagna

Si alza il sipario sulla 2° Edizione del festival diffuso "Inno al perdersi", un'esperienza che invita ad esplorare e riscoprire il territorio in abbandono attraverso sei imperdibili azioni culturali, organizzate dall’associazione Spazi Indecisi.

Proiezioni, DJ set, incontri, memorabilia, escursioni e un concerto di musica barocca in una villa settecentesca.

A partire da mercoledì 22 e fino a lunedì 27 maggio, la storia della Romagna verrà raccontata in diverse località, tra le quali è presente anche la città Rimini, offrendo così un'occasione straordinaria per immergersi nelle radici, nei suoni e nei racconti della regione.

“Il festival diffuso "Inno al perdersi” vuole celebrare il legame profondo tra luogo e ricordo”, afferma Francesco Tortori, cofondatore dell’Associazione "Spazi Indecisi" e di "In Loco". Il Museo Diffuso dell’Abbandono, “e invitare i partecipanti a perdersi tra passato, presente e futuro del territorio attraverso ricordi, suggestioni sonore e sogni, e a lasciarsi guidare dalla bellezza nascosta del territorio e dalla sua storia”.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio a partire dalle ore 18.00 dall’ex Deposito delle Corriere, oggi EXATR, con “I ricordi si depositano”, un allestimento dedicato alle storie e memorie del deposito e alla vecchia azienda di trasporti Sita; durante la serata sarà possibile vedere un lungometraggio inedito, scoprire le memorabilia parte del Museo In Loco attraverso i ricordi e i racconti dei suoi ex lavoratori.

Proseguendo nella giornata di giovedì 23 maggio sempre in EXATR con “Requiem”, una serata dedicata alla Darsena di Ravenna, a pochi giorni dalla demolizione delle torri Hamon dell’ex raffineria SAROM. La serata avrà inizio e alle ore 18:00 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Sites forsaken then forgotten” a cura di Adriano Zanni; un viaggio fra capannoni, architetture industriali, navi alla deriva che racconta le trasformazioni e la progressiva cancellazione della storia industriale e sociale della Darsena. Seguirà alle ore 19:00 Red desert chronicles, il live set sempre a cura di Adriano Zanni.

Alle ore 21:00 è prevista la proiezione - in occasione del 60° anniversario - del film "Il deserto rosso" di Michelangelo Antonioni, a cui seguirà una serie di interventi critici sul film e sul paesaggio post industriale della Darsena a cura di Matteo Lolletti (regista e documentarista), Claudio Angelini (direttore Città di Ebla), Francesca Santarella (Italia Nostra), Alberto Cassani (docente di Elementi di architettura e urbanistica).

Venerdì 24 maggio si chiudono le serate nell’ex Deposito delle Corriere con “Serata memorabile”, che trasformerà l’EXATR in un club grazie al DJ set di Rikipicchi e Ianiero che, insieme a Magma, scaveranno nella memoria sonora e visiva nelle discoteche della Riviera romagnola, oggi abbandonate, guidando i partecipanti in un viaggio con destinazione sconosciuta. Non un revival, ma una lettura in chiave attuale di un momento unico e irripetibile nella storia della musica in Romagna.

Sabato 25 maggio Inno al perdersi approderà a Rimini, nella spiaggia libera della Colonia Bolognese con “Colonie in aria”, evento organizzato insieme a "Il Palloncino Rosso" e Artevento Cervia Aquiloni dal Mondo APS, in collaborazione con Rimini Terme e Blue Beach, che rilegge, attraverso il gioco, le colonie al mare costruite durante il regime fascista, colorandole e facendole volare. Fra aquiloni, giochi sulla sabbia, letture e foto, si riporterà in vita uno dei luoghi simbolo delle vacanze in Riviera.

Domenica 26 maggio sarà la volta di “In cammino nella Romagna appenninica”, escursione insieme a Tour de Bosc e all’agriturismo il Mulino che partendo dal borgo di Ridracoli ci porterà fino all’altopiano di San Paolo in Alpe, luogo simbolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Cammineremo lungo i sentieri un tempo percorsi dalle donne e gli uomini che hanno fatto la storia della Romagna appenninica, ascoltando i loro ricordi.

Calerà il sipario sulla manifestazione nel pomeriggio di lunedì 27 maggio, ove alle ore 18.00 a Villa Muggia ad Imola, con “Barocco” un concerto di musica barocca di Filippo Pantieri e del soprano Marina Maroncelli per ricordare le origini settecentesche della villa, resa poi unica dall’intervento dell’architetto Piero Bottoni. Sono previste visite guidate all’esterno dell'edificio a cura di Segni del Moderno.