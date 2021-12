"Inside people", la mostra fotografica di Dino Morri

Tornano le mostre d'arte all'enoteca Quattrocento, in vicolo Battarra 17 a Rimini. Venerdì 17 dicembre alle 18 si inaugura "Inside People", esposizione di circa una settantina di fotografie del riminese Dino Morri. Scatti evocativi che immortalano i personaggi incontrati nei viaggi tra la Romagna e il sud est asiatico dall'autore, che sarà presente all'inaugurazione per raccontare le storie legate a ogni immagine. Dino Morri scatta foto per passione, così come per passione disegna e dipinge. Il suo libro fotografico “People” (Jona Editore) è stato presentato al Salone del Libro di Torino 2018. Attualmente ha in lavorazione un nuovo volume dedicato al mondo della Community27 di Rimini. Le opere di Morri sono state inoltre pubblicate sulle riviste Progressive Street. Tagree Magazine e Note Fotografiche. E' autore dell'immagine di copertina del disco "Sul Filo Degli Affetti - Il Sogno Di Ariannna" di Arianna Lanci.