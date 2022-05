"Insieme al cinema", tre giorni di proiezione del film ‘Il lupo e il Leone’ sottotitolato in lingua ucraina

Dal 14 maggio, in occasione della settima arte, a Rimini si svolge “Insieme al cinema”. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con il Centro per le Famiglie e i gestori delle sale cinematografiche, vuole permettere a tutti i bambini, anche i piccoli profughi, di vivere la magia del grande schermo.

?A partire dal 14 maggio per tre sabati consecutivi, verrà proiettato in differenti sale della città il film ‘Il lupo e il Leone’, che, per l’occasione, avrà i sottotitoli in ucraino, così da permettere anche ai piccoli ucraini e alle loro famiglie di partecipare a questa iniziativa all’insegna del ritorno in sala e della socialità.

?La pellicola scelta è ‘Il lupo e il leone’, un filmadatto sia ai bambini che agli adulti firmato dal regista Gilles De Maistre. Al centro della storia, le avventure di due amici inseparabili, un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone, ed è adatta sia agli adulti che ai bambini.