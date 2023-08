"InsoliTour Rimini": ultimi appuntamenti del mese di agosto per scoprire la città in maniera "inusuale"

Indirizzo non disponibile

Ultime chiamata per InsoliTouRimini e le originali "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico di Rimini. Un'occasione speciale, quella di giovedì10 e a seguire mercoledì 23 agosto (ultima data del mese di agosto). per scoprire in modo divertente una Rimini "inusuale", attraversando percorsi “insoliti” nei quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti.

InsoliTouRimini parte dall'Arco d'Augusto con la guida turistica Barbara Zaghini, durante il percorso le "incursioni teatrali a sorpresa" sono a cura di Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani, Alexia Bianchi e Marco Sanchini, e termina nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con uno speciale aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo.