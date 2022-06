InsoliTouRimini torna all'interno Notte Ros

Per il terzo anno consecutivo InsoliTouRimini torna all'interno del ricco programma della Notte Rosa: mercoledì 29 e giovedì 30 giugno 2022 le "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico di Rimini offriranno a tanti turisti e riminesi l'occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini "inusuale", attraversando percorsi “insoliti” nei quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti. InsoliTouRimini partirà dall'Arco d'Augusto alle ore 18.00, con la guida turistica Barbara Zaghini e le "incursioni teatrali a sorpresa" a cura di Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani, Alexia Bianchi e Marco Sanchini, terminando verso le ore 20,00 nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con uno speciale aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo.??Info e prenotazioni: www.facebook.com/visiteguidateteatralizzate ?Partenza alle ore 18.00 presso l'Arco d'Augusto (ritrovo è alle ore 17.45) e arrivo al Borgo San Giuliano alle ore 20.15 circa. ?Quota (comprensiva di visita guidata + incursioni teatrali + aperitivo): € 22 per persona; dai 6 ai 14 anni € 15; bimbi da 0 a 6 anni ingresso gratuito. Minimo di partecipanti: 20 persone; massimo di partecipanti 35 persone. Si richiede di scaricare preventivamente sul proprio cellulare la App che verrà utilizzata durante il tour e di portare i propri auricolari: per Android > https://play.google.com/store/search?q=vox+connect&c=apps?per iPhone > https://apps.apple.com/it/app/vox-connect/id1499323695

