Un'estate alla scoperta di una Rimini insolita con InsoliTouRimin

Per l'estate 2021 InsoliTouRimini torna tutti i mercoledì di giugno, luglio e agosto, in collaborazione con VisitRimini e il Comune di Rimini. Tour per scoprire una Rimini "inusuale", attraverso percorsi “insoliti”, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre divertenti “incursioni teatrali” sorprendono i partecipanti durante il percorso, coinvolgendoli in un’esperienza emozionante, che regala loro una “nuova visione” della città. Il primo appuntamento è mercoledì 2 giugno (prenotazioni aperte). I tour partiranno dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, alle ore 18.00, attraverseranno il centro storico seguendo percorsi "insoliti", con "incursioni teatrali" a cura di Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, e termineranno verso le ore 20.15 nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con un brindisi al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo, ammirando la piazza sull'acqua del Ponte di Tiberio. InsoliTouRimini, è un progetto nato nell'estate 2020 a cura di Barbara Zaghini - guida turistica certificata - e Alexia Bianchi - freelance della comunicazione e organizzazione eventi - che si sono immaginate una visita turistica diversa e originale. Insolita, appunto. InsoliTouRimini è inserito nel programma degli eventi culturali della Notte Rosa 2021. Info e prenotazioni: www.facebook.com/visiteguidateteatralizzate Partenza alle ore 18.00 presso l'Arco d'Augusto (ritrovo è alle ore 17.45) e termine al Borgo San Giuliano alle ore 20.15 circa. Prenotazione obbligatoria. Email a tourinsolitorimini@gmail.com