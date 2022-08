Rimini, ultime due date estive di “InsoliTouRimini”, le visite guidate teatralizzate alla scoperta della città in modo “inusuale”

Indirizzo non disponibile

Ultime due appuntamenti estivi dell'InsoliTouRimini: giovedì 25 agosto e giovedì 1 settembre tornano le "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico di Rimini. Un'occasione speciale per scoprire in modo divertente una Rimini "inusuale", attraversando percorsi “insoliti” nei quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti.



InsoliTouRimini parte alle ore 18:00 dall'Arco d'Augusto accompagnato dalla guida turistica Barbara Zaghini. Durante il percorso le "incursioni teatrali a sorpresa" sono a cura di Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani, Alexia Bianchi e Marco Sanchini.

InsoliTouRimini termina verso le ore 20:00 nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con uno speciale aperitivo al tramonto a cura di un ristorante locale.



InsoliTouRimini, nato nell'estate 2020, è un progetto che unisce visita guidata e interventi teatrali "a sorpresa", più un piacevole aperitivo finale. Anche nella sua terza edizione, ha continuato a riscontrare un grande successo di pubblico, sia di riminesi che di turisti che hanno la possibilità di scoprire - o riscoprire - la città in modo originale e divertente.