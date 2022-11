Il mese di novembre è dedicato al gioco in biblioteca, gli appuntamenti in programma

La Biblioteca Comunale di Misano Adriatico per il 2° anno aderisce all'International Games Month at Your Library Italia: l'intero mese di novembre sarà infatti dedicato al gioco in tantissime biblioteche in Italia e in tutto il mondo.



Il programma:

Sabato 26 novembre : apertura pomeridiana straordinaria dalle 15:00 alle 18:00: tanti giochi da tavolo per tutti (ragazze, ragazzi e adulti, appassionati o anche solo curiosi) dai 9 ai 99 anni in collaborazione con l'Associazione "La Torre" di Morciano di Romagna e l'Associazione Furi Orario di Misano Adriatico (il Messicano) che saranno a disposizione per spiegarvi le regole e sfidarvi nel gioco che più vi ispirerà. Bambine e bambini di 7 o 8 anni sono benvenuti, ma è necessario che i genitori giochino al tavolo con loro per coadiuvare i facilitatori e divertirsi tutti insieme.

?L'Escape Room della Strega Mela è disponibile ancora per tutto il mese di novembre. Età consigliata 12/99 anni in solitario o in gruppi di massimo 2/3 partecipanti.

E' inoltre disponibile in sala ragazzi un box con una piccola selezione di giochi da tavolo adatti dai 5 ai 99 anni che è possibile utilizzare liberamente all'interno della biblioteca.





Gli eventi sono tutti gratuiti e su prenotazione.