"Interno famigliare" con audiodescrizione per non vedenti in scena a Cattolica

Con il ritorno a teatro, al Teatro della Regina di Cattolica torna, anche per la stagione 2021-2022, sarà possibile anche per i non vedenti assistere pienamente agli eventi in cartellone. Questo è possibile grazie al progetto Teatro No-Limits nato per garantire l'accessibilità e accrescere la fruizione del patrimonio culturale da parte degli spettatori con disabilità sensoriali. In collaborazione con la sezione territoriale di Rimini dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e grazie al Centro Diego Fabbri, ideatore del progetto, che cura e garantisce le audiodescrizioni degli spettacoli.

Giovedì 25 novembre alle ore 21,15 al Teatro della Regina a Cattolica andrà in scena lo spettacolo "Interno famigliare" un racconto tratto dalla raccolta “Il mare non bagna Napoli”, capolavoro della Ortese, con Iaia Forte accompagnata dalle note del sax di Javier Girotto. Il progetto Teatro No-Limits è realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì e promosso in collaborazione con Comune di Forlì, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione-DIT-Università di Bologna sede Forlì, UIC-sezione FC, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e il sostegno dell’Azienda San Crispino-Viticoltori italiani, è unico in Italia e consente agli utenti non vedenti di accedere alle stagioni teatrali dei teatri che fanno parte del circuito. L’audiodescrizione rende “visibili” scene, costumi e movimenti degli attori, cioè quei particolari silenziosi che permettono al pubblico con disabilità visiva di assistere pienamente allo spettacolo.