Interno familiare, la Napoli di Anna Maria Ortese in scena alla Regina 

La stagione del Teatro della Regina di Cattolica prosegue giovedì 25 novembre (ore 21.15) con Interno familiare: Iaia Forte e Javier Girotto al sax trasportano sul palcoscenico l’omonimo racconto di Anna Maria Ortese, contenuto nella raccolta Il mare non bagna Napoli, evocando il tema dell’amore illusorio e non corrisposto che conduce a una solitudine amara.

È la vigilia di Natale. In una grande casa nel quartiere di Monte di Dio, Anastasia Finizio, una adulta zitella, viene a sapere che è tornato in città, dopo anni di assenza, un giovane di cui era stata innamorata. Questa notizia le risveglia i sogni sopiti, le fa immaginare la possibilità di una “vita nuova” aprendola ad un amore che però si rivelerà illusorio. Rinunciandovi rinuncerà a se stessa, e la sua vita ritornerà ad essere scandita solo da “casa e lavoro, lavoro e casa”. Intorno a lei una famiglia atroce, in cui gli egoismi e le invidie condannano i personaggi ad una solitudine amara ed incosciente.

È un nero presepe, in cui la Ortese fa muovere con prepotente violenza, verità ma anche con passione queste icone di una falsa felicità domestica, microcosmo e metafora di Napoli stessa. (Iaia Forte)