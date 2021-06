Intrepidaria, il podcast dedicato alle artiste diventa live con Chiara Raggi e Sara Galli

Mercoledì 23 giugno a partire dalle ore 20 Intrepidaria, il podcast dedicato alle artiste ideato da Musica di Seta, diventa live e viene accolto dal Mier Concept Place (Corso d'Augusto, 76 - Rimini) Scritto da Stefania Panighini, regista d’opera e drammaturga, Intrepidaria racconta storie vere per le idee, il talento, lo studio, l’abnegazione e il coraggio delle loro protagoniste. Come in tutte le storie ci sono dei bivi, dei momenti in cui si apre una via al posto di un’altra, indipendentemente dalla nostra volontà: condizioni sociali, famigliari, convenzioni artistiche, occasioni mancate. Sono bivi che spesso possono stravolgere l’esito della storia e non dipendono da noi, ma dal mondo in cui viviamo. Chiara Raggi, cantautrice e chitarrista, e Sara Galli, attrice, e ci portano, attraverso parole e musica, nelle vite di Francesca Caccini, soprano e compositrice, Artemisia Gentileschi, pittrice, Marie Sallé, danzatrice e coreografa e Maria Malibran, soprano. Una produzione Musica di Seta. La serata è a prenotazione obbligatoria (info: 380 7750150) e sarà accompagnata da un menù d'eccezione realizzato dagli chef del bistrot riminese che con questa occasione torna a organizzare live scegliendo la particolare magia della notte tra il 23 e il 24 giugno.

MIER è il primo concept place stabile del centro storico riminese tutto made in Emilia-Romagna all’interno di una delle più prestigiose corti del Rione Monte Cavallo (proprio in prossimità dell’antico Foro Romano della città), si traduce in un vero e proprio connettore di creativi, grazie alla poliedricità dei progetti e attività che coinvolge.

