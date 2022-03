‘Io amo il mio ospedale’, Paolo Cevoli e Ausl Romagna insieme in un talk d’eccezione

Il 22 marzo, ore 21, va in scena “‘Io amo il mio ospedale’, secondo appuntamento della rassegna “La Riccionese – Conversazioni e contemplazioni”. Il comico e attore Paolo Cevoli, insignito del premio speciale San Martino d’Oro 2021 come ambasciatore di Riccione nel mondo, e l’Ausl Romagna, per la prima volta insieme, saliranno sul palco della Sala Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione per raccontarsi in maniera inedita e personale in un talk d’eccezione dal titolo “‘Io amo il mio ospedale’ Uno straordinario evento benefico promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con Ausl Romagna, dedicato ad uno dei simboli di Riccione: il suo ospedale, i camici bianchi e l’intero personale sanitario.Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di 1 barella endoscopica radiotrasparente e di uteriori 4 barelle per il servizio di endoscopia digestiva. Un’iniziativa che vede la partecipazione di Banca Malatestiana, del Palazzo dei Congressi e delle associazioni Club 41, Famija Arciunesa , Inner Wheel Riccione, Lions Club Riccione, Rotary Riccione, Riccione Chapter Harley Davidson, Round Table Riccione, Soroptimist Club Rimini.

Alla serata-evento saranno presenti l’assessore regionale alle politiche per la Salute Raffaele Donini, il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, il direttore sanitario Mattia Altini e la direttrice amministrativa Agostina Aimola. Occasione per tracciare lo stato dell’arte di quanto finora realizzato e degli immediati progetti futuri per l’ospedale cittadino.

Inaugurato nel 1893, voluto e donato alla città di Riccione dalla benefattrice Maria Boorman Ceccarini, da cui prese il nome, l’ospedale sarà il grande protagonista di un dialogo unico ed esclusivo tra i suoi medici e il “Romagnolo Dop” Paolo Cevoli in uno show cucito su misura del comico riccionese. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale nell’ambito delle celebrazioni del centenario del Comune che, non a caso, coinvolge una realtà non solo fondamentale dal punto di vista sanitario per la città, come il suo ospedale, ma anche per l’attaccamento mostrato dai riccionesi verso quella che negli anni è diventata una vera e propria istituzione. La narrazione della serata sarà accompagnata dalle note del pianista poliedrico Pietro Baltrani reduce da un recente debutto alla Carnegie Hall di New York e vincitore di numerosi premi jazz tra cui la "special mention" agli Umbria jazz clinics, e da Daniela Galli, cantante recentemente vocalist per il team artistico dell’acclamato dj di fama mondiale Benny Benassi che ha ottenuto due dischi d’oro in Francia e che vanta molteplici collaborazioni con artisti come Ivana Spagna, Ridillo, Mietta e Nomadi.

La serata sarà moderata da Cristina Tassinari, per l’azienda Usl della Romagna e Simona Mulazzani, direttore di Icaro TV.

Per accedere in sala il pubblico dovrà essere munito di biglietto, previa donazione minima di 20 euro preventivamente ritirato dalla Croce Rossa all’ufficio IAT del Palazzo del Turismo a partire da lunedì 14 marzo. Gli orari IAT: dal lunedì al venerdì 9-13 e 14-18, sabato e domenica 9-17. L’accesso alla Sala Concordia sarà disciplinato in base alle norme governative con Super Green Pass e FFP2.