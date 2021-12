Io ci credo davvero, l’addobbo dell’albero di Natale a San Giovanni in Marignano

Il Natale di San Giovanni è per chi "ci crede davvero"! Questo il titolo per questa edizione del tradizionale addobbo dell'albero a cura degli Istituti Scolastici marignanesi promosso dall'Aps RegnodiFuori.

In occasione dell'Antica Fiera di Santa Lucia, in programma dall'11 al 13 dicembre, torna a San Giovanni in Marignano "Il Villaggio degli Elfi di Natale" a cura di Aps Pro Loco con un programma ricco di tantissime storie, proposte e laboratori.

Da venerdì 11 dicembre, sabato 12 dicembre, ogni pomeriggio dell’evento sarà possibile addobbare gli alberi di Natale di Piazza Silvagni con tante campanelle realizzate da Regno di Fuori, decorate dai bambini delle scuole marignanesi, e arricchite dai sogni e desideri di ciascuno. Diana Saponara, presidente dell'Associazione afferma: "Abbiamo desiderato valorizzare i sogni e i desideri dei bambini in questo particolare Natale e, prendendo spunto dalla storia di "Polar Express" in cui il suono della campanella viene avvertito solo da chi ci crede veramente, abbiamo pensato di invitare i bambini a condividere quello che desiderano e ciò a cui credono, per promuovere lo spirito natalizio ed il desiderio di sognare. La risposta è stata incredibile: oltre 900 le campanelle che abbiamo preparato per l'Istituto Comprensivo Statale, le Maestre Pie e la Scuola Torconca. Ora aspettiamo tutti i bimbi per l'addobbo sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 dicmebre".

Afferma l'Amministrazione comunale: "Valorizzare questa iniziativa e promuovere ogni anno una nuova tematica è una proposta davvero preziosa per il nostro territorio e per i bambini, che si sentono parte del Natale di San Giovanni. L'emozione più bella, finito l'addobbo, è vedere come ogni anno diverse famiglie tornano per tutto il periodo di Natale a vedere l'albero e le decorazioni realizzate dai bimbi. Speriamo che anche quest'anno possa essere occasione di gioia ed incontro in un periodo di festa come il Natale".