"Io Non Tremo", una mostra per sensibilizzare e creare consapevolezza sul fenomeno dei terremoti

Nella giornata di martedì 19 settembre, inaugura al Museo Civico Tonini la mostra “Io non tremo” (visitabile negli orari di apertura del Museo, fino al 10 ottobre), dedicata alla storia e alla prevenzione del rischio sismico, con pannelli informativi, immagini e didascalie che riportano notizie scientifiche ed eventi storici accaduti nella nostra città.

La mostra fa parte di un percorso educativo sulla “ Prevenzione e gestione del rischio sismico” coordinato dal CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) Multicentro del Comune di Rimini, con il coinvolgimento di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado, promosso e finanziato da ARPAE e Regione Emilia Romagna. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare e creare consapevolezza agli studenti sul fenomeno dei terremoti e del rischio sismico presente anche nella nostra città, con un taglio storico e culturale.

Il progetto sarà condotto dai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale “Io Non Tremo!” che faranno un intervento di attività formativa mirato alla conoscenza del rischio sismico, alla consapevolezza delle fragilità del nostro territorio già colpito nel passato da forti terremoti (negli anni 1308, 1672, 1786, 1875, 1916) che hanno lasciato SIA segni visibili SIA cicatrici ormai invisibili, che gli studenti potranno vedere con i loro occhi durante una passeggiata in centro storico.

A partire da martedì 19 settembre e fino al 10 ottobre, due volte a settimana (martedì e venerdì), i volontari faranno un intervento formativo di circa due ore, presso il secondo piano dell’Ala Moderna del Museo Luigi Tonini, dove è stata allestita la mostra.

Raccontare il terremoto, narrazione ed emotività

Non solo formazione, ma anche narrazione e creatività per raccontare la gestione emotiva del rischio sismico. Saranno i ragazzi della classe terza della scuola secondaria di primo grado “Borgese”, dopo aver partecipato ad un laboratorio di scrittura creativa e di lettura scenica a cura di Marco Cestonaro, a raccontare il terremoto. Lo faranno a fine ottobre nell’aula magna della Scuola Secondaria ITTS Valturio, davanti ad un pubblico di studenti composto dalle 13 classi che hanno aderito al progetto: ITES “Valturio”, Istituto Alberghiero “Malatesta” e IC XX Settembre con la scuola secondaria di 1° “Borgese”. Al termine della lettura, i ragazzi parteciperanno ad una “challenge di prevenzione rischio sismico” che li coinvolgerà attivamente ed in prima persona nella costruzione di un manufatto che dovrà resistere alla prova DI SIMULAZIONE terremoto su una tavola vibrante. Un modo diverso e coinvolgente per comprendere le dinamiche legate sia ai rischi SIA alla prevenzione degli eventi sismici.