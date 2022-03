“Iper” di Francesco Gabellini debutta al Teatro Giustiniano Villa

Dopo il rinvio di Gennaio, sabato 5 Marzo ore 21.00 e domenica 6 Marzo ore 17.00, debutta il monologo di Francesco Gabellini “Iper” con l’interpretazione di Mirco Gennari e la sonorizzazione dal vivo con musiche originali di Marco Mantovani, a cura di Gianluca Reggiani.

Un uomo qualunque, povero di qualsiasi virtù, frequenta con regolarità il centro commerciale vicino a casa sua (da qui il titolo Iper). Ma una sera, perso fra gli scaffali, il nostro rimane chiuso dentro senza riuscire a spiegarsi come possa essere accaduto. Decide però di restare all’interno dove, insieme a una strana dimora, trova la vera felicità. Tutto è a sua completa disposizione, e può osservare i clienti senza che nessuno lo veda. Tutto procede per il meglio fino a quando lo sorprenderà una strana vicissitudine legata alle radici dello stesso ospite. Iper nasce dalla frequentazione coatta dell’autore di ipermercati o grandi magazzini e dalla lettura di un libro in particolare, il famoso saggio della antropologo francese Marc Augé Non luoghi. Dopo la versione radiofonica prodotta per il Comune di Rimini nel dicembre 2020, IPER arriva sul palco in versione reading con le musiche originali e la sonorizzazione dal vivo di Marco Mantovani. Il testo è pubblicato nella raccolta Zimmer Frei, ed. il Vicolo, Cesena. Biglietti: Intero 12,00€ Ridotto e residenti San Clemente 10,00€ Riduzioni: Iscritti ai laboratori del Teatro Villa, Carta DocPer, YoungERcard, Valle dei Teatri Card, riduzioni di legge (under 18, over 65, invalidi, militari). I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa. La biglietteria apre un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.