Ippolita Baldini in scena con “Mia mamma è una marchesa”

Giovedì 5 agosto, ore 21,15, all’Arena Parco dei Cerchi salirà sul palcoscenico romagnolo Ippolita Baldini con tutta la sua ironia in “Mia mamma è una marchesa”. Lo spettacolo si suddivide in nove capitoli, nove avventure in cui la protagonista Roberta deve prendere decisioni vitali per combattere il suo disagio esistenziale. Mia mamma è una marchesa non vuole essere solamente il racconto di una storia privata, ma punta a diventare lo strumento di una riflessione più ampia sul desiderio di realizzazione personale, una riflessione che riguarda tutti, perché l’insicurezza non fa distinzioni sociali.



Roberta è legata alle abitudini della famiglia ma vorrebbe liberarsene, ama il proprio lavoro ma non le basta; Roberta vorrebbe andarsene, fuggire via lontano, ma quando effettivamente si allontana da casa percepisce, dentro di sé, un’insopportabile nostalgia. Per lei la vita accade sempre altrove.Il monologo, nel quale la voce narrante della protagonista è sempre accompagnata dai commenti della madre, che svolge quasi un ruolo da spalla comica, racconta un pezzo della vita di Roberta: una fuga a New York, un amore che forse non è vero e tanta voglia di capire qual è il proprio posto nel mondo. Mia mamma è una Marchesa non vuole essere solamente il racconto di una storia privata, ma punta a diventare lo strumento di una riflessione più ampia sul desiderio di realizzazione personale, una riflessione che riguarda tutti, perché l’insicurezza non fa distinzioni sociali. Ingresso: settore A/B €. 12 – settore C/D €. 10 | | Info & prenotazioni 329 9461660. Sconto di € 2 su biglietto intero di ogni settore per under 25 - over 65 anni e soci youngercard. Biglietti in prevendita su www.liveticket.it/corianoteatroestate.