La fantasia e i colori tornano protagonisti de "L'isola di Carnevale"

Sabato 18 febbraio torna a Bellaria-Igea Marina la festa più attesa dai bambini e da coloro che amano immergersi nelle magiche atmosfere carnevalesche! L’appuntamento con “L’Isola del Carnevale 2023” sarà alle ore 14:30 in Piazza Don Minzoni, nel cuore del centro cittadino di Bellaria-Igea Marina, da dove partirà una coloratissima sfilata in maschera lungo il viale pedonale P. Guidi (Isola dei Platani) insieme a tanti momenti di spettacolo, musica ed intrattenimento per tutta la famiglia.



L’evento si rivolge a partecipanti senza limiti di età, con un’attenzione particolare rinvolta ai più giovani coinvolgendo gli alunni delle Scuole e Parrocchie di Bellaria Igea Marina per ricreare una gioiosa occasione di festa comunitaria.



Durante il pomeriggio di festa si esibiranno i gruppi musicali “Corretto Samba” e "Red beans and rice", accompagnando il corteo mascherato lungo la sfilata per il centro cittadino di Bellaria-Igea Marina, con sonorità brasiliane del Carnevale di Rio mescolate ad arrangiamenti originali e non solo. Per i più piccoli non mancherà il divertimento con lo show di Clown Bretella che salirà sul palco di Piazza Don Minzoni alle ore 15.35. A seguire, la giuria de “L’Isola del Carnevale 2023” premierà i gruppi mascherati più originali: i primi, secondi e terzi classificati riceveranno in premio dei buoni d’acquisto spendibili per le varie attività del gruppo vincitore. Infine, una merenda offerta per tutti i bambini, concluderà la giornata di festa insieme alla musica dei gruppi "Corretto Samba", "Red beans and rice" e divertenti spettacoli di giocoleria.



«Con “L’Isola del Carnevale”, si torna ancora in piazza a vivere il centro della città con la voglia di festeggiare e fare comunità insieme alle Parrocchie, alle Scuole, a tante altre realtà associative oltre a tutti gli amici di Bellaria Igea Marina.» Chiosa il«Invitiamo dunque tutti i partecipanti e l’intera città a prendere parte all’evento: salutare il carnevale con una sfilata dei bambini in maschera, divertirsi insieme e vivere la città perseguendo così l’obiettivo condiviso dall’Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu di creare eventi non solo collegati al turismo ma anche legati alla città di Bellaria Igea Marina e la sua capacità di vivere e fare comunità e coesione sociale.»