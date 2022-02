“L’Isola del Carnevale” colora il salotto bellariese con maschere, giocolieri e musica

ritrovo 14.30 in piazza Matteotti

Domenica 27 febbraio 2022, a Bellaria Igea Marina si torna a festeggiare il Carnevale con la nuova edizione de “L’Isola del Carnevale”. Il ritrovo dei gruppi mascherati è Piazza Matteotti alle ore 14.30.

Il corteo mascherato sfilerà per l’Isola dei Platani (Viale P.Guidi). Lungo il viale ci saranno tanti momenti di allegria insieme allo show man Marco Merlino; il Giocoliere Morris; il gruppo di percussionisti “Corretto Samba” ed il gruppo folcloristico de’ “Il Birroccio Romagnolo” insieme ai giovani ballerini di “Casadei Danze di Rimini”. Il centro pedonale di Bellaria Igea Marina sarà animato da gruppi mascherati provenienti da diverse località: il gruppo “Frozen” di Villa Verucchio; “I cartoons” e “Aladin” di Santarcangelo di Romagna; “Moulin Rouge” di Reggio Emilia; il gruppo “Leonardo e il ‘500 italiano” della Grotta Rossa; “Gli Indiani” di Sogliano e il gruppo “I Pagliacci” di Bellaria Igea Marina. Oltre ai gruppi citati, saranno presenti alcuni gruppi della scuola dell’infanzia e della primaria di Bellaria Igea Marina: sarà premiato il gruppo scolastico più originale. La partecipazione è ancora aperta, chi lo desidera può contattare Gm-eventi ai seguenti numeri: 3388276102 oppure al 3275816965. Tanti coriandoli e caramelle segneranno il ritorno di questa festa, dedicata specialmente ai più piccoli, all’insegna di una città family tutto l’anno. Tutti ovviamente sono invitati non solo i piccoli, l’importante è arrivare in Piazza con allegria e voglia di divertirsi.