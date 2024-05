La curiosità travolge il "verde" cittadino, tra mercatini d'artigianato, shopping e attività per i più piccoli

Prezzo non disponibile

Spazio alla cuorisità a Bellaria Igea-Marina. Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno, infatti, l'Isola dei Platani sarà affollata dalla "Isola dei Curiosi”. Una manifestazione attraverso la quale ammirare mercatini di artigianato, esposizione d’arte, laboratori per i più piccoli e, soprattutto, prodotti agroalimentari tutti da gustare.

Sabato 1 giugno a partire dalle 15:00 e domenica 2 giugno dalle 10:0, all'interno dello spazio cittadino, andrà in scena il mercatino di artigianato e di prodotti agroalimentari tipici.

Inoltre, in Piazzetta Fellini (Le Vele), sempre negli stessi orari, si potrà ammirare l'esposizione ed estemporanea di pittura a cura dell’Associazione Bell'Arte e quella dei mezzi storici e vespe organizzata da Moto Club Moto Time e Vespa Club Bellaria Igea Marina.

“Sabato saranno presenti sei artisti - spiega la Presidente di Bell’Arte Laura Merighi, dell’Associazione Bell’Arte -, qualcuno di loro esporre solo mentre altri esporranno e dipingeranno dal vivo. Domenica, si ripeterà magari con qualche artista in più. In tutto, più o meno, in questa due giorni saranno esposti una quarantina di quadri. Il tema dei dipinti sarà libero”.

Ma non è tutto. Nel "curioso" fine settimana cittadino troverà spazio anche lo shopping, nelle vie Torre, Viale Guidi, Viale Perugia e zone limitrofe. Le attività dell’Isola dei Platani scendono in strada per un weekend di grandi occasioni.

Infine, in Piazza Don Minzoni, si svolgerà il mercatino dei bambini con la mostra scambio libri, giocattoli e materiale scolastico. Spazio anche al laboratorio per bambini “ 1…2…3… tutti al mare”, che verrà diretto dalla Pro Loco Bellaria Igea Marina.