Isola di Halloween, il selfie in maschera più cliccato vince un premio

Sabato 31 Ottobre 2020 dalle ore 9 alle 19 l'Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina festeggia Halloween con una giornata da "paura" con la sfida "fatti un selfie in maschera" davanti alla vetrina dei negozi postala sulla pagina Facebook dell'Isola dei Platani e chi riceve più like vince un ricco premio. Per la gioia di adulti ma soprattutto bambini il Premio è offerto da “I Caffè Italiani” e “Jolly pasticceria” (Macchina caffè +100 capsule + 3 formati del dolce, pane dei morti, di Halloween ). Le vetrine dei negozi dell’isola saranno addobbate a tema dai negozianti. Dolci e Caramelle a tutti i bambini saranno distribuiti, nel rispetto delle regole Covid, dai vari negozianti dell'Area Commerciale nel pomeriggio del 31 Ottobre, Dolcetto o Scherzetto? Per l’occasione l’isola si accende con le nuove esclusive luminarie.