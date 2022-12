Un aperitivo all'insegna dell'art nouveau e della storia

Mercoledì 21 dicembre l'associazione culturale nazionale "Italia Liberty" con sede a Rimini festeggerà i primi 10 anni di attività con un aperitivo Art Nouveau al Grand Hotel di Rimini previsto alle ore 18:00.



A seguire si terrà una visita guidata negli edifici di inizio Novecento fino a Riccione. Sarà l'esperto d'arte Liberty, il prof. Andrea Speziali a guidare i presenti con un racconto della storia di due città romagnole in occasione dei 100 anni di Riccione. Tappe salienti nei luoghi di villeggiatura dove personaggi come l'ex sindaco di Roma Ernesto Nathan, l'attore Totò, Mussolini e il drammaturgo Diego Fabbri soggiornavano. Il percorso vuole offrire una visione più intima e meno conosciuti ai tanti, per alcuni aspetti anche inedita con curiosità che raramente si leggono nei libri.



Gallery





L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria entro due ore prima dell'evento.