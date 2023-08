Italia in Miniatura apre nella magia della notte, tre serate con 300 miniature illuminate

Si annuncia con effetti strepitosi di luci la prima delle tre aperture serali di Italia in Miniatura Divertente di Giorno, Magica di Notte, mercoledì 9 agosto a Rimini. Tre uniche date – 9, 16, 23 agosto - per immergersi in uno spettacolo unico, con oltre 300 miniature illuminate come i monumenti veri e attrazioni come Pinocchio, Monorotaia, Vecchia Segheria, Venezia aperte non stop dalle 10.30 fino alle 21, comprese nel biglietto di ingresso.

Venezia sarà un sogno che prende vita, con la musica barocca suonata dal vivo e un Bubble Show con bolle di sapone giganti e con performer all’interno di enormi sfere trasparenti. Ci sarà colore ovunque: sui faccini dei bambini, con le truccabimbi gratuite in Piazza Italia dalle 19 alle 21, sulla facciata di Santa Croce riprodotta in scala 1:3, nel videomapping show dalle 21, e nel gran finale delle 21:45 dove pareti d’acqua, fontane luminose ed effetti speciali faranno da sfondo alle performance di danza e alle acrobazie impossibili nel cielo delle Alpi.

Il 9 agosto Italia in Miniatura aprirà regolarmente alle 10 del mattino e tutti i visitatori potranno trattenersi fino a sera. Per chi desidera partecipare solo alla serata, ci sarà un biglietto speciale da 10 euro, in vendita dalle 18.30 solo alle casse del parco.