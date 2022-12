Federico Buffa fa doppietta, i nuovi appuntamenti di "Italia Mundial"

Continua il grande successo di pubblico per la rassegna teatrale La bella stagione – Spazio Tondelli on the go, quest’anno eccezionalmente ospitata al Palazzo del Turismo di Riccione in concomitanza con i lavori di ristrutturazione allo Spazio Tondelli. Dopo il sold out dell’Otello di Alessandro Preziosi e di Lucrezia Lante della Rovere con Le donne di Malamore di Concita De Gregorio, a grande richiesta saranno due le date di Italia Mundial, l’omaggio di Federico Buffa alla Nazionale di Bearzot campione del mondo nel 1982. Alla data iniziale di mercoledì 7 dicembre, per cui i biglietti sono andati esauriti in poche ore, si è aggiunta infatti una replica straordinaria, in calendario giovedì 8 dicembre, alle ore 21.

In Italia Mundial Federico Buffa, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, racconta la nazionale più amata di sempre e la sua indimenticabile impresa ai Mondiali di Spagna ’82. Nell’inconfondibile voce di Buffa rivivono i gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini, ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi del popolare giornalista di Sky. “Buffa - ha scritto Aldo Grasso - è un formidabile storyteller, un narratore di storie che si diramano per mille rivoli. O meglio, i racconti di Buffa hanno una struttura ad albero: il tronco è il calcio, i rami sono le connessioni che via via prendono corpo attraverso associazioni, link, collegamenti, divagazioni. A differenza di alcuni giornalisti sportivi che in passato amavano esibire il loro sapere di fronte a una platea non particolarmente attrezzata, Buffa sa che cultura è innanzitutto fare bene le cose, coltivare i dettagli (magari con alcuni vecchi Lp)”.