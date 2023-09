Appuntamento su due ruote a Misano, con gli "Stati Generali della bicicletta"

Giovedì 14 settembre appuntamento al Misano World Circuit per parlare della bicicletta e del nuovo ecosistema che si è creato attorno ad essa. Quest’anno, Italian Bike Festival, il salone internazionale della bici e della mobilità slow, verrà anticipato da una tappa di Be Off - Cycling Meeting Hub, con quattro convegni dedicati ai nuovi trend del mondo ciclistico, organizzati da Meneghini e Associati in partnership con Taking Off. Il ciclo di conferenze arriva a Misano dopo le tappe di Vicenza, nella settecentesca Villa Valmarana ai Nani, e dopo Ortona, nel prestigioso Teatro Francesco Paolo Tosti; la suggestione del paesaggio e la ricchezza dell’offerta culturale caratterizzano l’Emilia-Romagna come una delle più fruibili in bicicletta, così come le nuove regole istituzionali pensate per i ciclisti, come Bologna città 30.

Quattro le round table in programma per approfondire diverse tematiche e stimolare lo scambio di informazioni, moderate da Ilaria Vesentini, giornalista de Il Sole 24 Ore e Cheo Condina, Vice caposervizio de Il Sole 24 Ore Radiocor: Bike Economy; Sport: il ciclismo come ecosistema di valori; Smart city: necessità ed opportunità per una città a misura di bici; Come la bici è diventata un elementi di lifestyle.

I panel in calendario sono i seguenti:

ore 15:00: Bike Economy

ore 16.30 Sport: il ciclismo come ecosistema di valori

ore 15:00: Smart city: necessità ed opportunità per una città a misura di bici

ore 16:30: Come la bici è diventata un elemento di lifestyle

Al tavolo dedicato alla bike economy, atteso l’intervento istituzionale di Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia ICE. A seguire un fireplace talk introdotto da Gianluca Santilli, presidente dell’Osservatorio Bike Economy e Andrea Marinoni, partner Kearney. Al tavolo saranno presenti Cristiano De Rosa, CEO De Rosa; Mariano Roman, CEO Fantic Motor; Stefano Viganò, Managing Director Garmin Italia; Piero Nigrelli, Responsabile Settore Ciclo Confindustria Ancma e Manuel Marsilio, General Manager Conebi.

Il tavolo con il fulcro sullo sport avrà ospiti Emiliano Borgna, presidente ACSI Ciclismo e vicepresidente ACSI, Giammaria Manghi, capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Alla round table attesi Filippo Pozzato, ciclista, e Silvio Martinello, ex atleta.

Il convegno dedicato alle smart city, come necessità e opportunità, vedrà le introduzioni di Maria Chiara Virgili, architetto e copywriter e Matteo Jarre, direttore Decisio. Relatori saranno Giuseppe Bortone, direttore Arpae Emilia-Romagna; Federica Cudini, Country Marketing Communication Manager - Bosch eBike Systems Italy; Valentina Benoni, capoufficio mobilità sostenibile del Comune di Trento; Alberto Grasselli, Head of International Strategy at premium E-bike manufacturer Riese & Riese & Müller GnbH; Luca Gibellini, S.A.C.B.O. spa Ambiente e Territorio e Susanna Maggioni, consigliere Nazionale FIAB Italia-Presidente FIAB Treviso APS-Vice-coordinatore FIAB Veneto-EPMC-GAE.

Le innovazioni e i progetti di mobilità sostenibile modificano anche lo stile di vita delle persone; di questo si parlerà nel quarto convegno, dedicato al lifestyle introdotto da Davide Cassani, presidente Apt Servizi Emilia-Romagna e Lucio Gomiero, Mentor & Advisor VeniSIA accelerator, LVenture-CDP, Sostenibilità e turismo. A seguire un dialogo tra Paola Rizzitelli, Wellness Economy Strategy Consultant & vicepresidente Federspa; Alessandro Spada, Presidente Federazione Ciclistica Italiana ER - Comitato Organizzativo NoveColli; Claudio Masnata, Marketing Manager Bianchi e Silvia Carin, Marketing e Communication Specialist at VISITFLANDERS.