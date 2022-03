Aperte le iscrizioni a Itineranze Doc, progetto di formazione e training dedicato ai registi

Dal 12 al 15 maggio 2022 il Bellaria Film Festival ospita “L’idea cinematografica: come metterla a fuoco e verificarne le possibilità”. Si tratta del primo dei sei appuntamenti itineranti del progetto “Itineranze Doc”, il primo progetto in Italia a mettere in rete ben sei tra i maggiori festival di documentario in Italia per formare e supportare a livello creativo e produttivo registi al primo (o secondo) lungometraggio.

L’idea è di Luciano Barisone, giornalista, critico cinematografico e tra i “padri” di Frontdoc, il festival di Aosta dedicato al cinema del reale. Un cammino in sei tappe, da maggio a novembre, da vivere nel cuore dei festival, a stretto contatto con professionisti e addetti ai lavori, guidati da docenti d'eccezione e seguiti da tutor esperti.



Ogni appuntamento sarà ospitato all’interno di ciascuno dei sei Festival organizzatori e approfondirà alcuni aspetti dello sviluppo del film attraverso lezioni, masterclass e incontri con docenti ed esperti di caratura internazionale. È online sul sito ufficiale www.itineranzedoc.it la call per partecipare al progetto (iscrizioni entro e non oltre le ore 00:00 del 1 Aprile 2022, max 6 partecipanti).