“Itinerari Letterari”, appuntamento con la Biblioteca letteraria di Fabrizio De André

A San Giovanni in Marignano al via la quarta edizione di “Itinerari Letterari” che per la seconda volta si svolge nella bellissima cornice dell’Arena Spettacoli. Questa nuova edizione si intitola Indagine ai confini della letteratura, perché l’intento è proprio quello di percorrere i tanti itinerari possibili intorno alla letteratura.

Il primo appuntamento è martedì il 29 giugno ore 21.15, con l’omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André: non potevano mancare sul palco gli Artenovecento, la formazione romagnola che più di ogni altra ha indagato le radici culturali del cantautore genovese, da sempre “sposando” la sua musica e le sue parole con interventi teatrali e letterari. Il gruppo accompagnerà Emiliano Visconti nel racconto di un itinerario tutto particolare, che andrà, canzone per canzone, a scovare le infinite suggestioni letterarie che hanno dato vita ai capolavori musical di Faber, dalle prime ballate fino ai capolavori della maturità: un particolarissimo e curioso intreccio di musica, video, racconti e letture.



Per l’occasione sul palco di San Giovanni in Marignano gli Artenovecento suoneranno in formazione completa, con Matteo Peraccini (voce e chitarre), Claudia Stambazzi (flauti, voce), Emiliano Ceredi (chitarre, bouzouki, percussioni, voce), Gioele Sindona (violino, nyckelharpa, voce), Fabrizio Sirotti (tastiere), Milko Merloni (basso e contrabbasso), Jader Nonni (batteria e percussioni). Ingresso gratuito. Il luogo consente il pieno rispetto dei regolamenti per il contenimento del covid-19.