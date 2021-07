Itinerari letterari con Susanna Tartaro “La non mamma”

Il 20 luglio, ore 21.15, all’arena Spettacoli (Largo Fosso del Pallone) per la rassegna “Itinerari letterari” Susanna Tartaro, firma del programma Fahrenheit su Radio Tre, presenta il libro che porta un titolo strano: “La non mamma” «perché essere o non essere madri, che sia per scelta o per caso, per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone», un libro spiazzante e irregolare che non vi lascerà indifferenti.

Susanna Tartaro è nata e vive a Roma. È la curatrice di Fahrenheit, la trasmissione radiofonica di riferimento per gli amanti di libri e cultura in onda su Rai Radio 3. Nel 2014 ha aperto il blog «DailyHaiku», dove commenta ciò che succede nel mondo a partire da una foto e da una poesia. Per add editore ha pubblicato Haiku e sakè. In viaggio con Santoka (2016) e Ascoltatori. Le vite di chi ama la radio (2019). Per Einaudi ha pubblicato La non mamma (2021).

Il programma fa parte di Rapsodia Festival Itinerante ed è curato da Emiliano Visconti che condurrà quasi tutti gli incontri coadiuvato da Filippo Reina, anche lui di Rapsodia Associazione.

Itinerari Letterari è all’interno di “Estate fuori dal Comune”, la rassegna organizzata da Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano, con la collaborazione di diverse realtà ed Associazioni marignanesi.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti in un luogo che consente il pieno rispetto dei regolamenti per il contenimento del Covid-19. Il programma completo è disponibile sul sito: https://www.prolocosangiovanni.it/estate-fuori-dal-comune









