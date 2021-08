Carlo Lucvarelli chiude la rassegna “Ai confini della letteratura” con il suo libro “L’Inverno più nero”

Martedì 3 agosto, ore 21.15, all’Arena Spettacoli in via Fosso del Pallone a San Giovanni in Marignano si svolgerà l’ultima serata dell’indagine “Ai confini della letteratura” con Carlo Lucarelli, scrittore e narratore televisivo che presenterà uno degli ultimi libri pubblicati col suo indimenticabile personaggio De Luca intitolato “L’Inverno più nero”, e finirà a parlare di tutto quello che è il suo mondo, mondo che del confine e dell’indagine ha fatto il suo centro. La rassegna di sei incontri, di cui uno con Antonella Lattanzi da recuperare in data da destinarsi, è alla sua quarta stagione ed è a cura di Rapsodia Eventi, coordinata dall’estro di Emiliano Visconti con il contributo del Comune e di Riviera Banca, nonché alla collaborazione di RegndiFuori aps e Aps Pro Loco. Itinerari Letterari è all’interno di “Estate fuori dal Comune”, la rassegna organizzata da Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano, con la collaborazione di diverse realtà ed Associazioni marignanesi. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti in un luogo che consente il pieno rispetto dei regolamenti per il contenimento del Covid-19.

