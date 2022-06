Jailhouse Roch Reunion, due giorni vintage tra auto americane, pin-up, stand vintage e musica Rock'N'Rol

Fiera Vintage “la moda che vive due volte” e Romagna Boys Crew animeranno il cuore del centro storico del comune di San Leo il 18 e 19 giugno con la prima edizione del J.R.R. (Jailhouse Roch Reunion). Sarà un weekend vintage tra auto americane, pin-up, stand vintage e musica Rock'N'Roll, uniti allo splendore che la terra romagnola può offrire. La rassegna si articola in 4 aree tematiche e propone espositori provenienti da tutto il territorio nazionale. A “Jailhouse rock reunion” si potrà trovare nell’area principale l'abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso. Questi cimeli, definiti Vintage, sono oggetti di culto ancora attualissimi che oggi offrono la possibilità di reinventare uno stile personale, ricercato e vivace. La moda d’epoca è rappresentata a 360° passando dagli articoli di lusso allo street-wear, allo stile casual e sportivo a quello super ricercato. In quest’area sono protagoniste con le loro realizzazioni le sartorie creative, le piccole aziende artigiane, le realtà specializzate nella moda etica e frutto di riciclo, il vasto e coloratissimo mondo dell’handmade e tutto ciò che è nuovo ma in perfetto stile retrò. C’è un’area dedicata agli oggetti della memoria e alle curiosità del passato: piccoli antiquari e collezionisti espongono vinili, latte d'epoca, giocattoli antichi, profumi da collezione, radio, tv, fumetti, libri, auto d’epoca, per compiere un salto indietro nel tempo in un'atmosfera da marchè-aux-puces. A deliziare il palato dei visitatori i nostri Vintage Dinner proporranno una ristorazione tipica dal sapore di altri tempi.

Programma sabato 18: - Ore 09:30 Apertura Vintage Market - Ore 14:30 Apertura J.R.R. - Ore 14:30/16:30 Dj Set ANDY LEE - Ore 16:30/18:30 Live Band P51 AIRPLANES - Ore 18:30/21:30 Dj Set ANDY LEE - Ore 21:30/23:15 Live Band JAILHOUSE BOMB - Ore 23:15/00:00 Dj Set ANDY LEE