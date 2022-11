Proseguono gli appuntamenti con la musica jazz insieme a Marta Giulioni e Nico Tangherlini

La rassegna Jazz in Centro, in programma ogni venerdì sera nella pizzeria gourmet de Il Cortile in Centro di Rimini, sta riscuotendo un successo inaspettato.

La rassegna, organizzata in collaborazione con Rimini Jazz Club, vede sul palco ogni venerdì dalle ore 21:45, artisti jazz di fama nazionale e internazionale.

Venerdì 18 novembre sarà la volta di Marta Giulioni alla voce e Nico Tangherlini al piano, in un’atmosfera ancora più jazzy e sofisticata.



Il duo nasce nel 2017 dall'incontro di Nico e Marta, entrambi amanti di jazz e della musica creata dalle sue contaminazioni. Da anni attivi sul territorio italiano, partecipano a varie rassegne locali e nazionali, come “Sabato in Concerto Jazz” organizzato dall’Associazione Culturale Archivi Sonori di Pescara e nel 2021 sono tra i cinque finalisti del Premio Internazionale Gianni Lenoci. Nei loro live propongono un repertorio che spazia da arrangiamenti originali di brani moderni o della tradizione jazzistica, fino a composizioni inedite, che portano l'ascoltatore in un'atmosfera intima e raffinata. Il progetto vede come protagonista l'interplay, dove passando per improvvisazioni e soli, i due creano un dialogo continuo tra pianoforte e voce.





Ultimo appuntamento in programma a Il Cortile in Centro è per venerdì 25 novembre con Sam Gambarini e Alessandro Scala e una jam conclusiva con tanti ospiti.