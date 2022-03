Jazz Duet con Irene Ruggero e Danny Busi in concerto al Conomini

Giovedì 17 marzo alle 21.00 sarà la volta di Irene Rugiero e Danny Busi, un duo inedito che con il loro “Jazz – This sound of Love” ci faranno assaporare un antologia di standards jazz intramontabili - da Horace Silver, Benny Golson da Thelonious Monk a Charles Mingus – riarrangiati appositamente per un Jazz Duet che ambisce a toccare le corde del cuore, perché parlare d’amore anche attraverso la musica ha sempre il sapore di qualcosa di buono e di vero.

Per l'occasione verranno inoltre suonati alcuni dei brani inediti di entrambi gli artisti e presentati in anteprima “L'amore in città” e “Relaxin” (tratto dall'album “One month Ago”).

Irene Rugiero, classe 1988, intraprende gli studi musicali in giovane età in clarinetto e pianoforte classico. Inizia sin da piccola lo studio del canto poi gli studi di canto jazz al Conservatorio di Ferrara. Ha partecipato a numerose rassegne jazz ed eventi culturali/musicali nel territorio emiliano romagnolo, organizzate anche dall’associazione Combo Jazz Club di Imola. Ha cantato nella big band del Conservatorio presso il Torrione jazz club di Ferrara e con il celebre contrabbassista Roberto Bartoli. Ha all’attivo due formazioni di impronta jazzistica con i quali si esibisce proponendo brani inediti e standard jazz rivisitati. Ha alcune collaborazioni discografiche, in passato ha spaziato anche nel genere rock dove con la band Sour Whine aprì i concerti di musicisti noti quali, Natalien Peterson, Andrea Braido, Uli Jon Roth ed Andy Timmons. Ha partecipato a seminari sulla voce tenuti da Ewa Benesez, Scat con Elis Prodon, tecnica ed improvvisazione vocale con Roberta Gambarini.



Nato a Rimini Danny Busi si avvicina alla musica in età adolescenziale e gli bastano pochi anni per farne una professione. Insegna e continua a formarsi sotto la guida dei migliori musicisti internazionali fino ad approdare al jazz in cui si specializza con due lauree nei conservatori di Adria e Rovigo. Collabora come docente con diverse accademie nazionali ed internazionali come la Modern Academy of Music & Arts con sede a Pechino e parallelamente ha appena terminato il primo lavoro discografico One month ago, in attesa di una sua ufficiale presentazione.