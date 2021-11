Jazz Duet, con la voce di Mariapia Gobbi e il piano di Gabriele Zanchini, anima il Villaggio Music Fest

Villaggio Music Fest a Torriana prosegue anche per il mese di dicembre. La rassegna apre venerdì 3 dicembre, alle ore 21, con la voce di Mariapia Gobbi e il piano di Gabriele Zanchini con il loro Swing, blues and bossa…jazz this way un Jazz Duet che ci prende per mano e ci porta in viaggio tra le più belle melodie italiane ed internazionali rivisitate e, talvolta, rinate grazie al filtro della lente compositiva di Gabriele Zanchini e all’immaginazione vocale di Mariapia Gobbi. Mariapia Gobbi, cantante, autrice, performer in ambito teatrale è diplomata in canto Jazz al Conservatorio “Maderna” di Cesena. Molto attiva nel panorama jazz romagnolo, ha da poco dato alle stampe l'album jazz monografico “In my Ellington mood” edito per la Notami Jazz Records.