Con i Three Generations, la musica jazz è protagonista della "rinascita" del locale di Bellaria Igea-Marina

La stagione estiva di Bellaria Igea-Marina è all'insegna della musica "Jazz-Soul-Funk&Blues"; a tal proposito, la programmazione del mese di giugno del Rio Grande Reborn, con la direzione artistica di Christian Capiozzo,

ospiterà nella serata di mercoledì 26 giugno (ore 21:15) i “Three Generations”, una formazione che vede on stage Ares Tavolazzi, Leo Caligiuri e Chicco Capiozzo: un trio di notevole impatto artistico, arricchito dal virtuosismo di Stefano Di Battista: un mescolarsi di esperienze che attraversa generazioni di musicisti che hanno fatto del jazz il linguaggio della loro comunicazione. È un gruppo voluto da Capiozzo e che ha prodotto "Three Generations" (2021), album in cui è presente anche Flavio Boltro. Recentemente, tra i tanti concerti, hanno suonato alla Casa del Jazz di Roma (maggio 2024).

Biografia degli artisti :

Stefano Di Battista: sax contralto e soprano, compositore e arrangiatore, nel 1992 al Calvi Jazz Festival (Corsica) incontrò Jean-Pierre Como che, colpito dal suo fraseggio ricco e originale, lo invitò a Parigi. Ha avuto inizio allora un viaggio che l’ha portato a suonare in trio con Aldo Romano ("Intervista, 1997) e con Michel Benita, poi ad incontrare Laurent Cugny, che lo assunse nell’Orchestra Nazionale del Jazz francese. Da quel momento la carriera di Di Battista ha avuto un';accelerazione: ha suonato in concerto e su disco con Daniel Humair e J. F. Jenny Clark, con Jimmy Cobb, Willelm Brooker, Nat Adderly, Kyle Eastwood ("In transit", 2017). Ha fatto parte del sestetto di Michel Petrucciani ("Both Worlds", 1997) con Flavio Boltro, insieme al quale poi ha formato un gruppo storico. Nel 1997 ha pubblicato il suo primo album, "Volare", con Boltro, Eric Legnini, Benjamin Henocq e Rosario Bonaccorso. Nel 2000 ha registrato con Elvin Jones, Jacky Terrasson e Bonaccorso l’album "Stefano Di Battista". Nel 2014 ha partecipato al Concerto del Primo Maggio accompagnato dall'orchestra di 50 sax del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Delle sue ultime incisioni, "Morricone stories"; (2021), con André Ceccarelli, Frédéric Nardin e Daniele Sorrentino, corollata da un tour in Francia, e "La Dolce Vita"; (2024), con Matteo Cutello, Fred Nardin, D. Sorrentino, A. Ceccarelli, testimoniano ancora la dimensione internazionale del suo spessore artistico.

Ares Tavolazzi: cinque decenni di musica italiana, jazz, prog, pop (Guccini, Conte) hanno percorso le corde del suo contrabbasso. Lo contraddistingue una grande conoscenza e padronanza dello strumento e del ritmo, una cifra inventiva ricca, una grande creatività compositiva. Negli Area dal 1973 (da “Caution Radiation Area”, 1974, a “Tic Tac”, 1980, il primo senza Stratos), Tavolazzi è stato uno dei perni del gruppo in studio e nei concerti in Italia, a Parigi, Lisbona e Cuba. Con gli avventurieri di un tempo ha poi portato in scena gli Area Reunion nel 2011. Dagli anni ‘80 si è dedicato al jazz, collaborando con Giulio Capiozzo e con artisti del calibro di Sam Rivers, Lee Konitz, Gary Bartz, George Cables, Franco D’Andrea, Pat Metheny, George Benson, Gil Evans, Pietro Tonolo, Steve Lacy, Kenny Wheeler, Mauro Negri, Mike Melillo, Enrico Pieranunzi, e tanti altri. Ha partecipato a Umbria Jazz alla guida di suoi gruppi (Bruno Cesselli, Marco Tamburini, Piero Odorici) ed a fine anni ‘90 è stato in tour in Italia con Mick Goodrick, poi con Ellade Bandini, Andrea Pozza, Roberto Rossi e Carlo Atti al Ronnie Scott’s di Londra. Ha fatto parte del trio italiano di Stefano Bollani (da“Mambo italiano”, 1999, a “I’m in the mood for love”, 2007) e ha suonato recentemente in diverse formazioni con Danilo Rea, Slatko Kaucic, Enrico Rava, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Israel Varela, Roberto Gatto, Alessandro Lanzoni, Walter Paoli, Laura Klein (Festival del Jazz, Torino, 2023) e con innumerevoli altri musicisti. Da citare è

“Godot e altre Storie di Teatro” (2008), album a suo nome. Da tempo produce musiche originali

per il Teatro di Pontedera.

Christian Chicco Capozzo è un musicista che, dotato di un linguaggio personale nell’approccio al suo strumento, caratterizzato da un batterismo ritmico-melodico, si cimenta in diversi generi musicali con un timing ed uno stile riconoscibile, esprimendosi con ricchezza narrativa. Organizzatore di eventi come l'annuale Ju Ju Memorial a Cesenatico, dedicato al padre Giulio, Capiozzo, grazie alla sua versatilità, si muove su un territorio musicale che lo porta a frequentare diversi generi e ad avere collaborazioni a livello internazionale. Si è esibito in tour e ha inciso con artisti quali Mecco Guidi (Capiozzo & Mecco“Whisky a Go Go”, 2003), Jimmy Owens

("Peaceful Walking, 2007), Pee Wee Ellis, Enrico Rava, Tony Scott, Jarrod Lawson, Mario Biondi ("Dare", 2021, "Romantic", 2022), Sherman Hirbie, Andrea Mingardi, Cheryl Porter, Marco Tamburini, Trilok Gurtu, Mauro Pagani, Tullio De Piscopo, Alex Baroni, Randy Bersen, Mark Harris, Bruce Forman (con lui in tour nel 2023), Moris Pradella, Filippo Tirincanti, e numerosi altri. Ha affrontato palcoscenici prestigiosi, dal Blue Note di New York fino ad Umbria Jazz, ed al suo attivo ha un’importante discografia, di cui "Movie Soundtrack Experience"; (con Mecco Guidi e Daniele Santimone, 2016) e il citato “Three Generations”, sono gli album più recenti. È anche l’anima del progetto Hommàge agli Area con Alan Bedin, Daniele Santimone, Fabio Russo e Milko Merloni. Leo Caligiuri, pianoforte, un vero talento, giovane, di formazione classica, riversa la sua sapienza musicale in un accompagnamento attento e articolato ed in improvvisazioni ricche d’invenzione. Ha già numerose collaborazioni alle spalle, fra cui sono da citare Danilo Rea, Paolo Fresu, Gianni Cazzola, Mauro Negri, Piero Odorici, Carlo Atti, Stefania Rava, e molti altri. Ama esibirsi anche in piano solo. Arricchisce fin dalla nascita il progetto Three Generations con la sua freschezza creativa e compositiva.