Con JaZzFeeling Festival", nell'estate della Regina torna l'appuntamento con la musica jazz

La musica jazz a partire da giovedì 13 luglio è pronta ad invadere la città di Cattolica, con la 2° edizione di Cattolica JaZzFeeling Festival , la manifestazione musicale che fino a giovedì 17 agosto (ogni giovedì per 6 appuntamenti) vedrà librarsi le note del grande jazz nella Regina dell’Adriatico, che nella prima edizione ha riscosso tanto entusiasmo.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione cattolichina, ha la direzione Artistica di Diego Olivieri, che ha coinvolto musicisti jazz di grande esperienza, in 6 appuntamenti nel cuore dell’estate che sapranno trasmettere la raffinatezza e la potenza del jazz. Musica per tutti, in una suggestiva location come Piazza Roosevelt di Cattolica, innanzi al Comune, resa speciale per l’occasione.

Sei concerti jazz con accesso gratuito la cui prima che inaugurerà il Festival vedrà protagonista un progetto tutto cattolichino che racconterà musicalmente la storia del jazz. Percussioni e sonorità ricercate per il secondo appuntamento, latin jazz protagonista del terzo. Una data speciale per il quarto appuntamento del 3 agosto, con il grande Gigi Cifarelli, amico di George Benson a cui dedicherà il suo concerto a Cattolica. Il quinto concerto sarà anche uno spettacolo che spazia tra l’ironia e il jazz vecchio stile, concludendo con l’ultimo appuntamento dedicato a una superlativa interprete del jazz. Ogni data sarà adeguatamente promossa e spiegata.

Il programma (sempre il giovedì) :

13 luglio: “Le strade del Jazz” - Cattolica Jazz Ensemble

20 luglio: “Il nuovo mondo del Jazz” - DMD trio Percussion Mood

27 luglio: “Latin Groove” - PJC Quintet

3 agosto: “Dynamite Jazz for Benson 80th” - Gigi Cifarelli Quartet

10 agosto: “Old FAshioned Jazz” - Joyful Quintet

17 agosto. “Carmen McRae Tribute” - Laura Avanzolini Quartett

"Lo scorso anno la scelta di realizzare il festival del Jazz era nata con due obiettivi precisi - dichiarano la Sindaca Franca Foronchi ed il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Belluzzi - aggiungere un evento completamente nuovo al palinsesto estivo delle iniziative musicali in grado di soddisfare un'ulteriore fascia di pubblico, sia sul fronte dei turisti che dei residenti, e valorizzare una Piazza stupenda come quella del municipio puntando ad allungare la passeggiata, questo anche per dare un sostegno alle attività economiche presenti. Il risultato in termini di pubblico e di comunicazione è stato veramente importante e quindi non solo abbiamo deciso di confermare il format nella sua totalità ma abbiamo voluto aumentare ulteriormente la qualità del palinsesto. Un'altra scelta ben precisa è stata quella di voler inaugurare la rassegna con l'esibizione con una formazione composta da diversi musicisti cattolichini, un giusto riconoscimento al valore dei nostri concittidini. Proprio questa prima serata - concludono Sindaca e Vicesindaco - vuole essere un momento di festa per la nostra città quindi vi invitiamo a partecipare".

“Sono felice - dice Diego Olivieri - che l’Amministrazione del Comune di Cattolica abbia deciso di dar vita alla seconda edizione di Cattolica JaZzFeeling Festival con la mia direzione artistica, lavorando con grande determinazione sulla fattibilità della manifestazione. I musicisti coinvolti sono tutti di grande talento e sarà una gioia sentirli suonare nella iconica Piazza Roosevelt. Jazz per tutti, ricordando che l’Unesco definisce il Jazz una musica riconosciuta per la promozione della pace, del dialogo tra le culture, per il rispetto dei diritti umani, della dignità umana e della diversità, per la promozione della libertà di espressione, per rafforzare il ruolo dei giovani per il cambiamento sociale”.