"JaZzFeeling is back” arriva a Cattolica

Il progetto JaZzFeeling musica-gusto-empatia, creato da Diego Olivieri, riprende il suo viaggio mercoledì 30 giugno con “JaZzFeeling is back”, in Piazza Roosevelt a Cattolica, città che compie 750 anni, in collaborazione con il ristorante Da Andrea, molto attento alla tradizione del gusto, il cui staff in tale occasione preparerà una squisita cena della tradizione con delicate rivisitazioni e la servirà esclusivamente negli spazi dedicati a questo evento indipendente.L’atmosfera: già bella naturalmente, una parte della piazza antistante Palazzo Mancini sarà arricchita dai tavoli a lume di candela che scandiscono l’impronta jazz club, diventata un must del format serale JaZzFeeling. L’evento comprende il concerto, preceduto dalla cena, e si partecipa solo su prenotazione (posti limitati) contattando unicamente il n. 334 1547552 (JaZzFeeling). In questa prima data JaZzFeeling del 30 giugno 2021, musicalmente protagonista un gruppo di grande livello artistico nel panorama jazz, in un concerto dedicato a meravigliosi standard, in cui si apprezzeranno sofisticate sonorità vocali e strumentali. Provenienti da percorsi ed esperienze importanti in Italia e all’estero, le note jazz avranno la raffinata voce di Marta Giulioni, accompagnata da una formazione classic trio con Nico Tangherlini al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e il grande Massimo Manzi alla batteria. Il Gusto della tradizione: la cena che precede il concerto è preparata dallo staff del Ristorante Da Andrea: un ottimo menu di tre portate, di tradizione marinara che terminerà con una dolce e nota specialità, la zuppa inglese. Partecipazione solo su prenotazione al n. 334 1547552 (JaZzFeeling)