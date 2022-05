JazzFeeling: musica, gusto, empatia nel teatro naturale della Valconca

Domenica 22 Maggio 2022, dalle ore 16 alle 19:30, la Tenuta Enio Ottaviani di San Clemente sarà teatro naturale del percorso aggregativo JaZzFeeling. Un meraviglioso luogo della Valconca, scelto dal direttore artistico Diego Olivieri, dove si vivrà un pomeriggio assieme tra prati e vigneti con un concerto JAZZ, che sarà preceduto da esperienze nella natura che consentono di interagire con l’ambiente. L’appuntamento inizia alle 16 con una passeggiata di circa 40 minuti tra i filari con i primi grappoli d’uva e lungo il Conca e la vegetazione rigogliosa in questo periodo dell’anno. Alle 17, si potrà seguire una lezione di Yoga con Francesca Rossi in un bel prato verde della Tenuta, rilassandoci nella musica, connettere corpo, mente e anima per fluire in sintonia con la nostra intima essenza. Alle 18, merenda speciale e ottimo vino mentre si ascolta il concerto di Sabrina Angelini e Luca Bernardi, che propone in chiave originale bellissimi standard jazz (e per l’occasione contaminazioni rock e blues) di diverse epoche che tingono il repertorio di un sound vibrante ed evocativo. Una macchina musicale dalle trame fluide ed eclettiche che riesce a sedurre e ad incantare il pubblico. La loro musica non ha confini, tanto da attraversare il jazz, il blues, il pop, passando per i ritmi sudamericani. Per informazioni e necessaria prenotazione tel /WA 334 1547552