Jimmy Sax, in spiaggia il sassofonista francese che ha conquistato il mondo con la sua tecnica

Jimmy Sax il sassofonista francese che ha conquistato il mondo intero con la sua tecnica perfetta e la sua passione per la musica è l’atteso protagonista del concerto live, domenica 13 agosto, alle ore 19, sulla spiaggia libera 133 di Riccione a ingresso libero (consumazione obbligatoria).

Organizzato dall’ Opera beach club di Riccione di Alessio Forgetta in collaborazione con il Batija e con il patrocinio del Comune di Riccione, il concerto di Jimmy Sax travolgerà i presenti con le emozionanti note del suo sound raffinato e coinvolgente durante il suggestivo tramonto sul mare della costa romagnola.

Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time” Jim Rolland, questo il suo vero nome, con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo.Le sonorità deep-house, funky ed electro sono solo una parte del repertorio che propone Jimmy. La sua performance è viva ed energica come poche al mondo.

Il Sax sembra un’estensione del suo stesso corpo… con il suo suono Jimmy cattura e porta a danzare chiunque lo ascolti in raro quanto magico frizzante ritmo tropicale.

Performer impareggiabile, vanta circa 1000 show negli ultimi 4 anni, nei quali ha toccato ogni latitudine e località di tendenza del globo, come St Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun solo per citare le più note.

Con più di 475000 followers e 150 milioni di views su Youtube è in assoluto un topic trender delle ricerche su web, per tanti giovani e meno giovani europei!

La residenza al Nikki Beach di tutto il mondo (St. Tropez, St. Barth, Cannes & Toronto così come alcune pop-up location a Cannes & Toronto International Film Festival), sono solo alcuni highlights di una carriera che è appena agli albori. Nel suo palmares ci sono decine di parties esclusivi, e privati per tanti Vip e personaggi famosi di tutto il mondo, quali celebrities, modelle, famiglie reali e tantissime altre Star internazionali.

A seguire dopo il concerto di Jimmy Sax la grande musica si sposta nella spiaggia attigua 134 dell’Opera beach club di Riccione, per un after show con cena a buffet e la musica di Rudeejay. Sullo stage dell’Opera beach club sarà proprio il d.j., producer e conduttore radiofonico di Bologna, famoso per i suoi super mashup e remix a brillare, per condurre il pubblico nel favoloso viaggio musicale notturno, in spiaggia, sotto le stelle.

Tra tutti i più grandi successi di Rudeejay, e sono tanti, ricordiamo le cover sfolgoranti di “The Rhythm Is Magic”, “Children”, “Show Me Love” (Robin S ha abbellito questa rielaborazione con la sua voce), o il brano "The Drop" insieme a Tiësto, DJs from Mars e Da Brozz.

Per il concerto di Jimmy Sax è possibile prenotare posti, in piedi o seduti, al costo di una consumazione, al seguente link https://www.ticketsms.it/event/SOTTO-IL-CIELO-DI-RICCIONE-JIMMY-SAX e la prenotazione da anche diritto ad uno sconto del 50% sulla cena a buffet dell’Opera beach club (al costo di 10 euro anziché 20 euro).

Delizie per il palato e per i sensi preparati dalla brigata della cucina di bordo dell’Opera beach club, guidata dalle sapienti mani del grande chef Endrio Sevoli del famoso ristorante di pesce Cusine83 di Assisi.